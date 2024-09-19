Narin'in ölüm nedeni belli oldu! Raporda çarpıcı detaylar

Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, cinayete ilişkin adli belgeler ile otopsi raporunu değerlendirilerek hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.







Raporda, "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı", kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos’ta meydana geldiği belirtildi.







Raporda "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verildi.







Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın Adli Tıp raporu tamamlandı.Raporda ayrıca, sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarıldı.Narin Güran'ın abisi Enes Güran'ın kolundaki diş izleriyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp 2. İhtisas Kurulunun mütalaasının da yarın çıkması bekleniyor.