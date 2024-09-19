Samanyolu Haber /Gündem / Narin'in ölüm nedeni belli oldu! Raporda çarpıcı detaylar /19 Eylül 2024 23:29

Narin'in ölüm nedeni belli oldu! Raporda çarpıcı detaylar

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Narin Güran cinayetine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda Narin'in "ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı" olarak öldüğünü belirledi.

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın Adli Tıp raporu tamamlandı.

Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, cinayete ilişkin adli belgeler ile otopsi raporunu değerlendirilerek hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

KAYBOLDUĞU GÜN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Raporda, "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı", kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos’ta meydana geldiği belirtildi.

"AĞIZ BURUN KAPANMASI VE BOYNA BASI SONUCU..."

Raporda  "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verildi.

BACAĞI ÖLDÜKTEN SONRA KOPMUŞ

Raporda ayrıca, sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarıldı.

Narin Güran'ın abisi Enes Güran'ın kolundaki diş izleriyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp 2. İhtisas Kurulunun mütalaasının da yarın çıkması bekleniyor.
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