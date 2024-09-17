Narin'in yengesine tutuklama talebi!

Narin Güran’ın amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran tutuklu bulunurken, anne Yüksel Güran da cinayetle ilgili olarak tutuklandı.







Ailenin, Narin’in kayıp olduğu 19 gün boyunca arama çalışmalarını yanlış yönlendirdiği açığa çıkarken Narin Güran'ın 21 Ağustos günü evinin yoluna girerken son görüldüğü saat 15.15'ten sonra söz konusu eve iki kez girdiği belirtilen yengesi Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatılmıştı.





İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Narin’in ahırda öldürülmüş olabileceğini öne süren yenge, Narin’in annesi Yüksel Güran’ın oğlu Enes ile bir boğuşma içerisine girdiğini aktardı.





Hediye Güran son olarak adliyeye sevk edildi.





TUTUKLAMA TALEBİ

Narin'in yengesi Hediye Güran, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.