Samanyolu Haber /Gündem / Narin'in yengesine tutuklama talebi! /17 Eylül 2024 14:31

Narin'in yengesine tutuklama talebi!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan tutuklu Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.

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Narin Güran’ın amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran tutuklu bulunurken, anne Yüksel Güran da cinayetle ilgili olarak tutuklandı.

Ailenin, Narin’in kayıp olduğu 19 gün boyunca arama çalışmalarını yanlış yönlendirdiği açığa çıkarken Narin Güran'ın 21 Ağustos günü evinin yoluna girerken son görüldüğü saat 15.15'ten sonra söz konusu eve iki kez girdiği belirtilen yengesi Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatılmıştı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Narin’in ahırda öldürülmüş olabileceğini öne süren yenge, Narin’in annesi Yüksel Güran’ın oğlu Enes ile bir boğuşma içerisine girdiğini aktardı.

Hediye Güran son olarak adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİ
Narin'in yengesi Hediye Güran, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.
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