Samanyolu Haber /Gündem / Narkotik'ten Kolombiya ve Panama açıklaması /25 Haziran 2021 23:04

Narkotik'ten Kolombiya ve Panama açıklaması

Kolombiya ve Panama'da ele geçirilen ve Türkiye'ye gönderileceği belirtilen kokainle ilgili olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yönetiminden bir açıklama geldiği belirtildi.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Türkiye gönderilecek kokainle ilgili olarak Kolombiya ve Panama'da belge alınamadığını, bilgi ve belge alınması için girişimlerin sürdüğünü açıkladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kolombiya ve Panama'da ele geçirilen ve Türkiye'ye gönderileceği belirtilen kokainle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kolombiya'da 10 Haziran 2020 günü 4 ton 900 kilo, Panama'da ise 8 Mayıs 2021'de 616 paket kokain yakaladığı hatırlatılan açıklamada, "Her iki ülke yetkilileri tarafından operasyonların duyurulmasından önce ülkemizle bir irtibat kurulmamış ve suç organizasyonunu tüm unsurlarıyla ortaya çıkarabilecek 'kontrollü teslimat' uygulaması talep edilmemiştir" denildi.

İki ülkeden bilgi ve belge alma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kolombiya makamlarıyla bu zamana kadar yapılan görüşmeler neticesi sözlü bilgilendirme dışında olayın detayları hakkında düzenlenmiş resmi belgeler alınamamıştır. Adli makamlarımız üzerinden girişimlerimiz devam etmektedir. Panama yetkilileri ise iletişime kapalı bir tavır sergilemiş ve tüm taleplerimizi geri çevirmiştir. Konuyla ilgili bilgi ve belge alma çabamız sürmektedir."

Soruşturmanın savcılık tarafından yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, kamu davası açılmadan soruşturma hakkında bilgi paylaşılamayacağı belirtildi.
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