Samanyolu Haber /Dünya / NASA: 26 Ekim'de ay hakkında yeni bir keşif açıklayacağız /22 Ekim 2020 14:37

NASA: 26 Ekim'de ay hakkında yeni bir keşif açıklayacağız

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 26 Ekim'de Ay hakkında "heyecan verici" yeni bir keşfi açıklayacağını duyurdu.

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NASA'dan yapılan açıklamada, 2.7 metre aynalı teleskop taşıyan 'Boeing 747SP' tipi uçak olan Kızılötesi Astronomi Stratosfer Gözlemevi'nin keşfinin 'ajansın Ay hakkında daha fazla şey öğrenme çabalarına katkıda bulunacağı' ifade edildi. 

Açıklamada, "Ay'ın ilmini anlamak, iç Güneş Sistemi'nin geniş tarihinde parçaları bir araya getirmeye de yardımcı olabilir" ifadesine yer verildi.

Ay'a ilişkin yeni keşfin 26 Ekim Pazartesi günü telekonferansla açıklanacağı belirtildi. 

NASA, "Artemis" adlı program çerçevesinde 2024'te Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot göndermeyi planlıyor.

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