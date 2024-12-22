Samanyolu Haber /Dünya / NASA açıkladı: Dev asteroit Dünya’ya yaklaşıyor! /22 Aralık 2024 12:46

NASA açıkladı: Dev asteroit Dünya’ya yaklaşıyor!

NASA, devasa bir asteroitin Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurdu.

SHABER3.COM

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'ya doğru hızla yaklaşan devasa bir asteroit hakkında açıklamada bulundu. Uzay ajansı, 24 Aralık sabahında, 2024 XN1 adlı devasa bir asteroitin Dünya’ya tehlike oluşturmadan geçiş yapacağını bildirdi.

10 katlı bir bina büyüklüğündeki asteroitin, saatte 23 bin kilometreden fazla hızla ilerleyerek Dünya’ya 7,21 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği kaydedildi.

Royal Greenwich Gözlemevi’nden astronom Jess Lee, asteroitin Dünya’ya çarpma olasılığının sıfır olduğunu söyleyerek, “Asteroit oldukça uzakta olacak, bu nedenle Dünya için bir tehlike oluşturmuyor. Bu büyüklükteki bir cisim gezegenimize çarpsaydı, sonuçları çok yıkıcı olabilirdi” dedi.
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