Samanyolu Haber /Dünya / NASA açıkladı: Dünya'ya doğru yaklaşıyor /02 Haziran 2020 22:19

NASA açıkladı: Dünya'ya doğru yaklaşıyor

NASA'dan yapılan açıklamada bir göktaşının Dünya'ya doğru yaklaştığı ve önümüzdeki Cuma günü Dünya'nın çok yakınından geçeceği, taşın Dünya'ya çarpmasının ise beklenmediği ifade edildi.

SHABER3.COM

NASA, potansiyel olarak tehlikeli kabul edilen, ölçüleri ise 250-570 metre olarak hesaplanan 163348 (2002 NN4) adlı gök taşının, Dünya’ya yaklaştığını bildirdi. 

NASA'nın açıklamasına göre, gök taşının önümüzdeki cuma günü Dünya'nın çok yakınından geçmesi bekleniyor.

DÜNYA İLE ÇARPIŞABİLECEĞİ ÖNGÖRÜLMÜYOR

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, 163348 (2002 NN4) adlı gök taşı, 6 Haziran'da Türkiye saatiyle 6.20'de Dünya ile en yakın konuma gelecek. Fakat bu nokta Ay'ın yörüngesinin 13 katı kadar bir mesafede bulunduğu için bilim insanları 11.1 kilometre/saniye hızla ilerleyen gök taşının Dünya ile çarpışabileceğini öngörmüyor.

TEHLİKELİ KABUL EDİLİYOR

Bununla birlikte gök taşı, yörüngesi Dünya'nın yörüngesiyle kesiştiği için potansiyel olarak tehlikeli kabul ediliyor.

2002'de keşfedilen gök taşının Güneş etrafında bir tur atması, yaklaşık 300 gün sürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber NASA açıkladı: Dünya'ya doğru yaklaşıyor Sonraki Haber >>

Ergenekon sanığına jet tutuklama

Ergenekon sanığına jet tutuklama

Bez alacak parası yok, Ama AKP'ye oy veriyor

Bez alacak parası yok, Ama AKP'ye oy veriyor

Yamaç paraşütü yaparken ilginç kaza

Yamaç paraşütü yaparken ilginç kaza

Korkutan hortum

Korkutan hortum

Görüntüler korkunç: Tanker kalabalığın üzerine sürdü

Görüntüler korkunç: Tanker kalabalığın üzerine sürdü

Protestocular Beyaz Saray’ın kapısında

Protestocular Beyaz Saray’ın kapısında

Saadet Partisi'nden Mavi Marmara videosu

Saadet Partisi'nden Mavi Marmara videosu

New York polisi protestocuların üzerine araç sürdü!

New York polisi protestocuların üzerine araç sürdü!

Emniyet'te işkencenin görüntüleri!

Emniyet'te işkencenin görüntüleri!

İnsanlık için büyük bir adım

İnsanlık için büyük bir adım
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:01:04