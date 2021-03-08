NASA araştırmacıları ölçtü: Dünyanın sonu için ne kadar vakit var?

Yayımlanan makaleye göre, Güneş ışınları nedeniyle yerküre oksijenleşiyor. Ancak oldukça yavaş olan bu süreç günlük yaşamı etkilemiyor.







NTV Türkçe'de yer alan habere göre, yapılan modellemede günümüzden tam 1 milyar yıl sonra yani tarihler 1,000,002,021'i gösterdiğinde oksijen miktarı yaşanamayacak seviyelere inecek. Araştırma ekibinden Kazumi Ozaki, geliştirdikleri modeli 400 bin kez çalıştırdıklarını söyledi.





Dünya yaklaşık 2.5 milyar yıl önce oksijen zengini bir gezegen olmuştu.





1 MİLYAR YILA KALMAZ





Oksijensizleşmeye bir milyar yıl var ancak insanlığın önündeki en büyük tehlike küresel ısınma ve beraberinde getirdiği iklim değişikliği. Covid-19'un getirdiği kısa süreli normalleşme etkisini yitirdi. Karbon salınımı Covid-19 öncesi dönemlere geri döndü.





Dünya sanayi öncesi döneme göre 1.5 derece daha sıcak.