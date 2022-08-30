NASA, Artemis'i neden Ay'a gönderemedi?

NASA’nın geliştirdiği en güçlü roket Artemis1 ne kadar yol alacak?

NASA’ya maliyeti ne kadar?





Armemis1 projesinin hedefi ne?

SLS'nin Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden Türkiye saatiyle 15:33'te fırlatılması beklenen Artemis'in cuma gününden önce fırlatılması beklenmiyor.NASA’nın Ay’a yönelik iddialı projeleri kapsamında bir “dönüm noktası” oluşturan Artemis1 programında daha önce önemli gecikmeler yaşandı. Ancak hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler, bu projeye yönelik desteklerini ihmal etmedi.NASA, Artemis1 programıyla, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.Kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının, Cape Canaveral'da Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmasının ardından Ay'ın etrafında 6 haftalık Artemis 1 test uçuşundan sonra Dünya'ya dönmesi planlanıyor. Artemis1, 42 gün boyunca 1,3 milyon mil yol alacak.Uçuş, astronotları taşımaya hazır olup olmadığını anlamak için dünyanın en karmaşık ve güçlü roket gemisi olduğu düşünülen SLS-Orion uzay aracını, zorluk testinden geçirmeyi hedefliyor.NASA’nın şu ana kadar inşa ettiği en büyük yeni dikey fırlatma sistemiSLS'nin, NASA'nın Apollo Projesi sırasında uçurduğu Satürn V roketlerinden bu yana inşa ettiği en büyük yeni dikey fırlatma sistemini temsil ettiği belirtiliyor.SLS-Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 40 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.Projenin 2025 yılına kadar maliyetinin ise 93 milyar dolara ulaşması bekleniyor.Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Aerojet Rocketdyne ve Jacobs gibi şirketlerin de destek verdiği proje, NASA yetkililerine göre ülke genelinde 70 bin kişiye istihdam sağlıyor.NASA, Artemis1 projesi çerçevesinde Ay’a gidecek astronotların iniş kapsülünün inşası için SpaceX’i seçerek, bu şirkete 2,9 milyar dolar tutarında ihale vermişti.Buna göre, Ay’a gidecek 2 astronotu güvenli bir şekilde yüzeye indirecek aracın inşasını SpaceX şirketi yapacak.Yunan mitolojisinde Apollo'nun ikiz kız kardeşi Artemis'den ismini alan programla NASA, en erken 2025 yılında astronotların yeniden Ay'a gönderilmesini, Mars'a insan göndermeyi amaçlayan daha iddialı uzay yolculuklarına giden yolda bir sıçrama tahtası görevi görerek uzun vadeli bir Ay kolonisi kurulmasını hedefliyor.NASA uzmanları, 2025 yılı hedeflenmesine rağmen bunun 2026 yılına sarkabileceğine dikkat çekiyor.