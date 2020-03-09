NASA astronot alımı için ilan verdi... Koşullar neler?

Kabul edilecek ve iki yıllık eğitimden geçecek olan yeni astronotlar 2024 yılında yapılması planlanan Ay ve 2030’a kadar gerçekleşmesi hedeflenen Mars misyonlarında görev alması bekleniyor.







Resmi ilanda tam sayı verilmese de alınacak kişi sayısının "az" olacağı ifade edildi. En son 2015’de astronot eğitimi için ilan veren NASA, 18 bin 300 başvuruda 12 kişiyi kabul etmiş, en son 11 kişi ocak 2020’de eğitimini tamamlayarak diploma almıştı.





Euronews'te yer alan habere göre NASA, ilk yedi astronotunu 1959’da göreve almıştı. O günden bu yana 300’den fazla uzay görevinde astronot yer aldı.





NASA’da astronot olmak için aranan özellikler nelerdir?





Öncellikle ABD vatandaşı değilseniz bu ilana başvurmanız mümkün değil. Ama Amerikalı olmak da yetmiyor.





NASA, yüksek lisans derecesinde mühendislik, bilgisayar, biyoloji, ve matematik alanlarından mezun olmayı ilk şart olarak açıkladı. Doktorlar da başvurabilir.





Ayrıca bu kişilerin NASA'nın kabul ettiği bir test pilotu programını başarıyla tamamlamış olması gerekiyor ve en az iki yıl jet uçaklarında deneyim sahibi olması aranıyor. Ancak bunun yerine en az bin saatlik uçuş deneyimine sahip olması da kabul ediliyor.





Kabul edilenler sonra ne yapıyor?







NASA'nın aradığı koşulları yerine getiren adaylar bir sonraki programa alınacak. Fiziksel testlerden sonra astronot adaylarına iki yıllık bir temel eğitim verilecek. Bu eğitimde adayların askeri hayatta kalma, robotik beceriler ve Rusça dil eğitimlerin, başarı ile tamamlamaları bekleniyor.





NASA tarafından seçilen astronotlara, deneyimlerine göre yıllık 55 bin ila 120 bin dolar maaş verilecek .