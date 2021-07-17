Samanyolu Haber /Dünya / NASA: Ay yörüngesinde değişiklik var, çeşitli afetlere hazır olun /17 Temmuz 2021 11:24

NASA: Ay yörüngesinde değişiklik var, çeşitli afetlere hazır olun

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay’ın yörüngesinde yaşanacak değişikliğin ve küresel ısınmanın etkilerinin, yeryüzünde olağanüstü sellere yol açabileceği uyarısında bulundu.

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NASA bilim insanlarının yaptığı araştırma, Ay'ın yörüngesindeki ‘yalpalanma’ ve küresel ısınmanın 2030’dan sonra özellikle ABD’nin Atlantik kıyılarında ciddi su taşkınlarını artıracağını ortaya koydu.

Euronews'te yer alan haberde, Hawaii Üniversitesi ile ortak yapılan araştırmaya göre, bu durum günlük yaşamı önemli ölçüde etkileyerek, kıyı şehirlerinin altyapısına zarar verecek olan sel sayısında artışa neden olacak.

Doğal İklim Değişikliği dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu durum yaşanmaya başladığında kıyıdaki şehirler bugünkünden üç veya dört misli daha fazla ani su baskını tehlikesi yaşayacak.

Yine yapılan uyarıya göre, kıyı şeritlerinde gerçek bir altyapı sorunu ortaya çıkma ihtimali yüksek görünüyor.

"İklim değişikliği sebebiyle sonuçlar daha tehlikeli olabilir"

Bilim insanların yaptığı çalışma, “yalpalama” olayının doğal olduğunu ortaya koyuyor. Buna göre, Ay’ın yörüngesinde 18.6 yıl süren bir döngü var ve bu sürecin yarısında gelgitler normalden daha az görülüyor; ancak diğer yarısında bu tam tersine dönerek yüksek gelgit seviyeleri oluşuyor.

Araştırmacılar, bu yalpalama sürecinin hep yaşandığını, ancak iklim değişikliği sebebiyle sonuçlarının artık daha tehlikeli olacağı görüşünü dile getiriyor.

Bilim insanlarına göre 2030’larda döngünün ikinci yarısına girilecek ve dünya genelinde deniz seviyelerinin yükselmesine sebep olarak korkunç sonuçlar doğurabilecek yıkıcı seller oluşabilecek.
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