Samanyolu Haber /Dünya / NASA, Ay yüzeyine Blue Origin ile inecek /23 Mayıs 2023 07:15

NASA, Ay yüzeyine Blue Origin ile inecek

Artemis V görevi, NASA'nın SLS roketi tarafından Ay yörüngesindeki Lunar Gateway istasyonuna 4 astronot gönderecek. Bu astronotlardan ikisi daha sonra Blue Origin'in Ay'a iniş aracına transfer olacak ve Ay yüzeyine inecek.

SHABER3.COM

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Artemis V misyonu, Ay yüzeyine inişini Blue Origin ile yapacak.

NASA’dan yapılan açıklamada, Artemis programı için ikinci şirket olarak, SpaceX Starship’in ardından şimdi de Blue Origin ile anlaşıldığı duyuruldu.

Açıklamada, 2029’da Ay'a inmesi planlanan Artemis V misyonunu, Ay yörüngesindeki istasyondan alarak Ay yüzeyine indirecek şirketin, Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un Blue Origin’i olduğu kaydedildi.

Artemis III ve IV için SpaceX ile anlaşılmıştı.

Blue Origin’in tek başına çalışmadığı belirtilen açıklamada, Lockheed Martin, Draper, Boeing, Astrobotic ve Honeybee Robotics'in de bu projeye katkılarının olduğu aktarıldı.

NASA’nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi İnsan İniş Sistemi Programı Yöneticisi Lisa Watson-Morgan, yaptığı açıklamada, "NASA’nın, programlarının ihtiyaçlarını karşılayacak farklı yaklaşımlara sahip iki farklı Ay'a iniş aracına (SpaceX ve Blue Origin) sahip olması, programın (Artemis) düzenli ilerleyişi açısından daha fazla kolaylık sağlıyor.” ifadesini kullandı.

Artemis V görevi, NASA'nın SLS roketi tarafından Ay yörüngesindeki Lunar Gateway istasyonuna 4 astronot gönderecek. Bu astronotlardan ikisi daha sonra Blue Origin'in Ay'a iniş aracına transfer olacak ve Ay yüzeyine inecek. Ekip Ay'ın güney kutbunda bir hafta geçirerek deneyler yapacak ve keşif faaliyetleri yürütecek.

Blue Origin

Havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, Amerikalı iş insanı Jeff Bezos tarafından 2000'de ABD'nin Washington eyaletinde kuruldu.

Rakibi SpaceX'e göre uzay yolunda daha temkinli adım atan Blue Origin'in şimdiye kadar bir başarısız denemesinin olduğu biliniyor.

Şirketlere veri sağlayan bir platform olan "Craft" internet sitesine göre, Blue Origin, 5 bin 700'ün üzerinde kişiye istihdam sağlıyor.

Blue Origin kapsamında görev yapan ve tamamen otonom bir roket-kapsül kombinasyonu olan New Shepard, 2015'te ilk, 4 Temmuz 2022'de ise 21. ve son uçuşunu yaptı.

New Shepard 20 Temmuz 2021'de bu kez Bezos ve beraberindeki 3 kişiyle Texas'ın batısından uzaya fırlatıldı.

Mürettebatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz yapılan bu uçuş, tarihte bir ilk olma özelliği taşıyor.

Diğer yandan, Elon Musk ve Jeff Bezos gibi uzay alanında faaliyet gösteren şirketlerin kurucuları dünyanın en zenginleri listesinde öne çıkıyor.
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