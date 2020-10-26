Samanyolu Haber /Teknoloji / NASA, Ay'da su bulunduğunu açıkladı /26 Ekim 2020 21:21

NASA, Ay'da su bulunduğunu açıkladı

NASA, Ay'da su varlığını doğrulandığını duyurdu. NASA yönetisici Jim Bridenstine, suyun kaynak olarak kullanılabilecek nitelikte olup olmadığını henüz belli olmadığını belirtti.

SHABER3.COM

NASA yönetisici Jim Bridenstine, Ay'ın Güneş ışığı alan yüzeyinde su bulunduğunu duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Bridenstine, su varlığını NASA'nın bir Boeing 737 uçağı üzerine kurduğu uçan teleskop SOFIA tarafından doğrulandığını aktardı.

Bridenstine, “SOFIA Teleskobu'nu kullanarak, Ay'ın güneşli yüzeyindeki su varlığını ilk kez doğruladık. Henüz bir kaynak olarak kullanıp kullanamayacağımızı bilmiyoruz, ama Ay'da su hakkında öğrendiklerimiz Artemis keşif planlarımızın anahtarı niteliğinde” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber NASA, Ay'da su bulunduğunu açıkladı Sonraki Haber >>

Sokak ortasında polis vahşeti!

Sokak ortasında polis vahşeti!

Esnafın sözleri abartılıymış!

Esnafın sözleri abartılıymış!

Başka Mustafalar ölmesin, ses ver!

Başka Mustafalar ölmesin, ses ver!

IFLC'de Meriç: Bir gün babam 'haydi hazırlanın gidiyoruz' dedi

IFLC'de Meriç: Bir gün babam 'haydi hazırlanın gidiyoruz' dedi

Cesaret Bulaşıcıdır!

Cesaret Bulaşıcıdır!

Bazı yollar tehlikelidir!

Bazı yollar tehlikelidir!

Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Ehliyetsiz sürücü arabasını parçaladı

Ehliyetsiz sürücü arabasını parçaladı

Ne yapmaya çalıştığı anlaşılamadı!

Ne yapmaya çalıştığı anlaşılamadı!

Biri çoluğu çocuğu üzerine yemin etti, diğeri 'mıy mıy yalancısın' dedi

Biri çoluğu çocuğu üzerine yemin etti, diğeri 'mıy mıy yalancısın' dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:55:58