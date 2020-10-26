NASA, Ay'da su bulunduğunu açıkladı

NASA yönetisici Jim Bridenstine, Ay'ın Güneş ışığı alan yüzeyinde su bulunduğunu duyurdu.







Twitter hesabından açıklama yapan Bridenstine, su varlığını NASA'nın bir Boeing 737 uçağı üzerine kurduğu uçan teleskop SOFIA tarafından doğrulandığını aktardı.





Bridenstine, “SOFIA Teleskobu'nu kullanarak, Ay'ın güneşli yüzeyindeki su varlığını ilk kez doğruladık. Henüz bir kaynak olarak kullanıp kullanamayacağımızı bilmiyoruz, ama Ay'da su hakkında öğrendiklerimiz Artemis keşif planlarımızın anahtarı niteliğinde” ifadelerini kullandı.