Samanyolu Haber /Teknoloji / NASA, bugün fırlatılacak Artemis ile Ay'a yolculukta yeni bir sayfa açıyor /29 Ağustos 2022 10:10

NASA, bugün fırlatılacak Artemis ile Ay'a yolculukta yeni bir sayfa açıyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 10 yıldan beri üzerinde çalıştığı misyonda bugün düğmeye basacak ve yeni uzay aracı Artemis'i uzaya gönderecek.

Artemis Ay'a gidiyor

BBC'nin haberine göre, Space Launch System - SLS (Uzay Fırlatma Sistemi) olarak bilinen uzay aracı, Orion isimli kapsülü Ay’ın yörüngesine taşıyacak.

SLS, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden bugün yerel saatle 08:33'te (Türkiye saatiyle 15:33) fırlatılacak.

SLS, NASA'nın şu ana kadarki en güçlü aracı. Orion adlı kapsül, Ay ve çevresinde 42 günlük bir misyonu tamamlamak üzere gönderiliyor ve 10 Ekim’de San Diego açıklarında Büyük Okyanus’a inerek ilk görevini tamamlayacak.

Öncelikli hedef, 50 yıl aradan sonra insanı yeniden Ay yüzeyine götürmek. Ancak bundan ibaret değil; NASA gözünü çok daha ötelere, Mars'a doğru çoktan çevirdi.

Astronot Randy Bresnik, "Bu Artemis I uçuşuyla yaptığımız her şey, mürettebatlı yapılacak Artemis II uçuşundaki riski azaltmak için" yorumunu yaptı.

Florida'da hava durumu yılın bu vakti oldukça belirsiz. Ancak Pazartesi sabah saatlerinin yüzde 80 oranında istenen hava şartlarını sağlayacağı öngörülüyor.

Eğer teknik sorunlar nedeniyle uçuş sonraki saatlere yayılırsa, bu oran yüzde 60'lara düşüyor.

Artemis'in yağışlı havada fırlatılmasına onay verilmiyor.

Artemis ile 'Ay misyonuna dönüş'

NASA, Ay misyonu için yeni teknolojileri kullanarak Artemis programıyla geri dönme sözü vermişti. (Artemis’in, Yunan tanrısı Apollo’nun ikiz kız kardeşi ve Ay Tanrıçası olduğuna inanılıyor.)

Ajans, Ay’a geri dönmenin 2030’larda Mars’a insan göndermenin önünü açacağını ve süreci kolaylaştıracağını düşünüyor. SLS ve Orion üzerinde 10 yıldan uzun süredir çalışılıyor. Her biri için bugüne kadar 20 milyar dolardan fazla harcama yapıldı.

Orion, daha önce bir kez, 2014’teki deneme uçuşunda Dünya’nın etrafında hareket etmişti.

SLS-Orion’un insanlı ilk misyonu Artemis 2 için 2024 hedefleniyor. Ay’ın yüzeyinde 1972’den sonra ilk kez insanların ayak basacağı Artemis 3 projesi için de 2025 sonu planlanıyor.

NASA henüz Artemis 2 ve 3 misyonları için astronotları belirlemedi. Ancak Ay’ın yüzeyinde nereye iniş yapılabileceğine dair detayları paylaştı. 13 bölge belirleyen NASA, ilk misyon tamamlandıktan sonra bunların arasından tercih yapacak.

Asıl hedef Ay’ın sürekli karanlıkta olan ve milyarlarca yıldır oluşan donmuş su kütlelerinin olduğu tahmin edilen bölgelerini keşfetmek. Bu buzların ileride içme suyu veya yakıt olarak kullanılabileceği öngörülüyor.
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