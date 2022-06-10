Samanyolu Haber /Dünya / NASA da UFO'ları araştıracak bir ekip kuruyor /10 Haziran 2022 09:05

NASA da UFO'ları araştıracak bir ekip kuruyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), tanımlanamayan hava olaylarını (UFO) incelemek için bir çalışma ekibi kuracaklarını açıkladı.

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ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) sonra NASA da Amerikan ordusu tarafından gözlemlenen ve tanımlanamayan hava olaylarını incelemek üzere harekete geçti.

NASA’dan yapılan yazılı açıklamada, “NASA, tanımlanamayan hava olaylarını, yani gökyüzündeki uçak veya bilinen doğal oluşumlar olarak tanımlanamayan olayların gözlemlerini, bilimsel bir bakış açısıyla incelemek için sonbaharın başlarında başlayacak bir çalışma ekibi görevlendiriyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, çalışmanın, mevcut verilerin belirlenmesine, gelecekteki verilerin nasıl toplanacağına ve NASA'nın bu verileri tanımlanamayan hava olaylarına yönelik bilimsel anlayışı ilerletmek için nasıl kullanabileceğine odaklanacağı kaydedildi.

Atmosferdeki tanımlanamayan olayların hem ulusal güvenliği hem de hava güvenliğini ilgilendirdiğine dikkati çekilen açıklamada, tanımlanamayan hava olaylarının dünyanın dışından olduğuna dair henüz kanıt olmadığına işaret edildi.

Açıklamada ekibin, Pentagon'un Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü'nün veya onun yerine oluşturulan Hava Nesnelerini Tanımlama, Yönetim, Senkronizasyon Grubu'nun bir parçası olmadığı belirtildi.

NASA'nın bağımsız çalışma ekibinin, New York'taki Simons Vakfı'nın başkanı ve daha önce Princeton Üniversitesinde astrofizik bölümünün başkanlığını yapmış astrofizikçi David Spergel tarafından yönetileceği kaydedilen açıklamada, NASA'nın Bilim Misyonu Direktörlüğünde Araştırmalardan Sorumlu Direktör Yardımcısı Daniel Evans’ın çalışmada yönetici olarak yer alacak NASA yetkilisi olacağı bilgisi verildi.

ABD ordusu 2020’de önceki yıllarda Amerikan pilotlarınca gözlemlenen ancak tanımlanamayan cisimlere ilişkin görüntülerin gizliliğini kaldırmıştı.

Daha sonra ABD istihbaratı söz konusu olayları incelemiş ve gerekli tanımlamayı yapamamıştı.

Pentagon da bu tür olaylara ilişkin gözlemleri verilere dönüştürmek için önce Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü adlı bir birim kurmuş, daha sonra da bunu Hava Nesnelerini Tanımlama, Yönetim, Senkronizasyon Grubu olarak dönüştürmüştü.
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