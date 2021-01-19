Samanyolu Haber /Ekonomi / NASA da uyardı: Türkiye'de mahsuller de tehlikede /19 Ocak 2021 11:09

NASA da uyardı: Türkiye'de mahsuller de tehlikede

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Türkiye'nin yer altı su rezervlerinin ortalama seviyenin altında yer aldığını açıkladı.

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yeryüzü gözlemevi tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye yeraltı suları açısından da kuraklık riskiyle karşı karşıya. 

NASA, Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO) uydularıyla 11 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye'deki yer altı sularının durumunu hesapladı.

Yayınlanan raporda, "2021'in başlamasıyla birlikte Türkiye'nin büyük bölümünde şiddetli kuraklık yaşanıyor. Ülkenin en kalabalık şehri olan (15 milyon) İstanbul çevresindeki çok sayıda rezerv 15 yılın en düşük seviyesinde. Bu koşullar devam ederse mahsul üretimi tehlikeye girebilir" ifadelerine yer verildi.

Mevcut durumun 2019 yılındaki yağış azlığı nedeniyle ortaya çıktığı, 2020'nin ise son 5 yılın en kurak yılı olduğu belirtilen raporda ayrıca Konya'ya da yer verildi ve "Konya Ovası'nda çiftçiler, Temmuz-Aralık 2020 arasında 2019'un aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 38 daha az yağış gördü. Son altı ayda yağış olmaması, tahıl hasadını önemli ölçüde azalttı ve çiftçiler için kuraklık uyarılarını tetikleyerek gelecekteki mahsul üretimini tehlikeye soktu" denildi.

Temmuz 2020'den bu yana, Türkiye'deki tüm iller neredeyse her ay ortalamanın altında yağış aldı. Ekim-Aralık ayları arasında ülke genelinde yağışlar, 1981-2010 ortalamasından yüzde 48 oranında daha düşüktü.
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