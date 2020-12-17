NASA: Dünya'ya 5 asteroid yaklaştı

2020 yılının sonuna yaklaşılırken ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) uzmanlar, bu hafta içinde Dünya'nın yakınından 5 asteroidin geçeceği yönünde uyarıda bulundu.







Bu hafta içinde Dünya'ya yaklaşacak 5 asteroitten, '2020 XF4', '2020 VY1' ve '2020 XS5' olarak adlandırılan üçünün bugün gezegenin yakınından geçeceğini bildiren uzmanlar, asteroitlerin boyutlarının 10 ila 24 metre arasında olduğunu kaydetti.





Aralarından en yakını, Dünya'ya 343 bin kilometre mesafeden geçecek.





Öte yandan boyutları 6.8 ve 30 metre olan, '2020 XX3' ve '2020 XF3' şeklinde adlanırılan iki asteroit daha 18 Aralık'ta Dünya'ya yaklaşacak.





Bu asteroitlerin en küçüğü ise, gezegene 57 bin 100 kilometre, büyüğü ise yaklaşık 7 milyon kilometre mesafeden geçecek.