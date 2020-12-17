Samanyolu Haber /Dünya / NASA: Dünya'ya 5 asteroid yaklaştı /17 Aralık 2020 11:13

NASA: Dünya'ya 5 asteroid yaklaştı

NASA uzmanları, bu hafta içinde Dünya'ya 5 asteroidin yaklaştığını, ikisinin Ay’dan daha yakın mesafeden geçeceğini söyledi.

SHABER3.COM

2020 yılının sonuna yaklaşılırken ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) uzmanlar, bu hafta içinde Dünya'nın yakınından 5 asteroidin geçeceği yönünde uyarıda bulundu.

Bu hafta içinde Dünya'ya yaklaşacak 5 asteroitten, '2020 XF4', '2020 VY1' ve '2020 XS5' olarak adlandırılan üçünün bugün gezegenin yakınından geçeceğini bildiren uzmanlar, asteroitlerin boyutlarının 10 ila 24 metre arasında olduğunu kaydetti.

Aralarından en yakını, Dünya'ya 343 bin kilometre mesafeden geçecek.

Öte yandan boyutları 6.8 ve 30 metre olan, '2020 XX3' ve '2020 XF3' şeklinde adlanırılan iki asteroit daha 18 Aralık'ta Dünya'ya yaklaşacak.

Bu asteroitlerin en küçüğü ise, gezegene 57 bin 100 kilometre, büyüğü ise yaklaşık 7 milyon kilometre mesafeden geçecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber NASA: Dünya'ya 5 asteroid yaklaştı Sonraki Haber >>

Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri

Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri

Güldür Güldür Show’da Berat Albayrak göndermesi

Güldür Güldür Show’da Berat Albayrak göndermesi

Hırsızlara şok

Hırsızlara şok

Perinçek: PKK neyse Uygur Partisi de odur

Perinçek: PKK neyse Uygur Partisi de odur

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

Market zinciri Edeka'ya ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti

Market zinciri Edeka'ya ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti

Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

Mikrofon uzatılan vatandaş tek tek sıraladı

Mikrofon uzatılan vatandaş tek tek sıraladı

Belediye 1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alındı

Belediye 1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alındı

48 Saatte, çalışan bir otoyolun altına tünel yaptılar

48 Saatte, çalışan bir otoyolun altına tünel yaptılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:30:59