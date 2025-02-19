NASA: Göktaşı çarpma riski yükseldi, 110 milyon kişi risk altında

Risk koridoru belirlendi





NASA'nın 2024 YR4 adı verilen asteroide yönelik önceki gözlemler, 22 Aralık 2032'de Dünya'ya çarpma ihtimalini yüzde 1'den yüzde 2,3'e çıkarmıştı. Livescience'a göre yeni hesaplamalar doğrultusunda risk, yüzde 3,1'e yükseldi.Yine de uzmanlar, göktaşının Dünya'yı tamamen ıskalama olasılığının halen yüzde 96,9 olduğunu hatırlatıyor. Üstelik yörüngesi hakkında daha fazla şey öğrendikçe çarpma olasılığının sıfırlanma ihtimali de var. Öte yandan, bilim insanlarının 2024 YR4 karşısında alarma geçmesi de tuhaf değil. Zira bu asteorit, 20 yıldan uzun süredir karşılaşılan en büyük Dünya dışı tehdit konumunda.2024 YR4, Nisan ayına kadar görünür kalacak. Bu esnada göktaşı Uluslararası Asteroit Uyarı Ağı'ndan yer tabanlı teleskoplarla izlenmeye devam edecek. Nisan ayından sonra asteroit, Haziran 2028'e kadar gözlemlenemeyecek kadar sönük hale gelecek. Çarpışma tahminlerini netleştirmek için James Webb Uzay Teleskobu'nun Mart 2025'te asteroitin tam boyutunu belirlemesi planlanıyor. Şu anda uzay kayasının çapının 40 ila 90 metre olduğu tahmin ediliyor.NASA'nın Catalina Sky Survey Projesi'nden mühendis David Rankin ve meslektaşları, asteroidin çarptığı senaryoda Dünya'da hangi bölgeleri etkileyebileceğine dair bir "risk koridoru" da çıkarmıştı. Buna göre asteroidin çarpma ihtimali olan bölgeler, Güney Amerika'nın kuzeyinden başlayıp Pasifik Okyanusu'nu geçerek Güney Asya, Arap Denizi ve Afrika'ya kadar uzanıyor. Bu durumda Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Etiyopya, Sudan, Nijerya, Venezuela, Kolombiya ve Ekvador gibi ülkeler risk altında.Koridorda dünyanın en kalabalık 100 şehrinden 8'i yer alıyor: Bogota, Abidjan, Lagos, Hartum, Mumbai, Kalküta ve Dakka. The Independent'a göre, sadece bu şehirlerin kentsel alanlarının toplam nüfusu 110 milyondan fazla.Bilim insanlarının 2024 YT4 hakkında topladığı veriler doğruysa asteroit, 1908'de Dünya'ya çarpan Tunguska ile aynı boyutta. Bu nedenle, çarpma etkisi yerel seviyede hissedilebilir. Ancak göktaşı çarptığı alana ciddi hasar verme potansiyeline sahip. Tunguska, insanlık tarihinde kaydedilen en büyük asteroit çarpması olayı. Ancak tarih öncesi çağlarda daha büyük birçok çarpma olduğunu biliyoruz. Bunlardan en dikkat çekeni, yaklaşık 66 milyon yıl önce gerçekleşen ve Dünya'daki yaşamın üçte ikisini yok ederek dinozorların saltanatını sona erdiren Chicxulub olayı.Tunguska bu denli şiddetli bir çarpma olayı değildi. Rusya'nın seyrek nüfuslu bir bölgesinin üzerinde atmosferde patlayan göktaşı 50 milyon ton TNT'nin patlamasıyla aynı enerjiyi salmıştı. Space.com'a göre, 2.150 kilometrekarelik bir alanda tahmini 80 milyon ağacı dümdüz eden patlama, üç kişinin ölümüne sebep olmuştu.Catalina Sky Survey mühendisi ve asteroit avcısı David Rankin, "2024 YT4 kayalık bir malzemeden meydana geliyorsa havada patlayıp yere bir ateş topu olarak ulaşabilir," diyor. "Eğer demirden yapılmışsa, atmosferi çok az sorun yaşayarak delecek ve bir çarpma krateri oluşturacak. Bu yüzden sadece yörüngeyi değil, aynı zamanda bileşimi ve boyutunu da anlamak çok kritik."Rankin ve dünyanın dört bir yanındaki gökbilimciler, 2032'den önce 2024 YT4 asteroidi hakkında mümkün olduğunca çok bilgi toplamaya devam edecek.Asteroidin oluşturduğu tehdit, Tornio Ölçeği'nde 3 derece olarak belirlendi. 3 (Sarı Seviye) derece, bu asteroitin Dünya'ya çarpma ihtimalinin olduğu ama küresel hasardan ziyade yerel bir etki yaratacağı anlamına geliyor. Bu kategoride yer alan göktaşlarının çarpma olasılığının daha net hesaplamalar sonucu sıfırlanabilmesi de mümkün.Asteroidin çarpma ihtimalinin ihmal edilebilir düzeyde olduğu anlamına gelir.İzlenmesi gereken ancak henüz endişe verici olmayan bir olayı ifade eder.Uluslararası planlama gerektiren daha ciddi bir riske işaret eder.---Başka bir haberin var mı? Yardımcı olmaktan mutluluk duyarım!