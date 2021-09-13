NASA: Mars’ta uzun yıllar boyunca su vardı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars'ta Perseverance gezgini tarafından toplanan ilk örneklerin, Kızıl Gezegen’de geçmişte uzun zaman boyunca suyun bulunduğunu gösterdiğini duyurdu. NASA, bu durumun Mars’ta hayatın varlığına ilişkin büyük bir kanıt sağladığını açıkladı.







Gezginin geçtiğimiz hafta başlarında 'Montdenier' ve 'Montagnac' adlı iki kaya örneği toplamasının ardından yapılan açıklamada, Kızıl Gezegen’deki Jezero Krateri'nin bir zamanlar 'potansiyel olarak yaşanabilir bir sürdürülebilir ortam' olduğunu ortaya çıkardığını açıkladı. Buna göre alınan örnekler, onların eski lav akıntılarından oluştuğunu gösteren bazaltik bir bileşime sahip.





Çekirdek numuneleri sağlayan ve ekibin ilk örnek toplama girişiminde hedeflediği kayada gördükleri değişiklik seviyesi, yeraltı suyunun uzun süredir mevcut olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar kaya örneklerinde, yeraltı suyu buharlaştığında oluşmuş olabilecek tuzlar olduğunu belirledi.





NTV'nin aktardığına göre, NASA Genel Merkezi'nden Mitch Schulte konuya ilişkin açıklamasında "Bu örnekler, Dünya'da gelecekteki laboratuvar analizleri için yüksek değere sahip. Bir gün, bu kayanın minerallerinin temsil ettiği çevresel koşulların sırasını ve zamanlamasını çözebiliriz. Bu, Mars'taki sıvı suyun tarihi ve kararlılığıyla ilgili büyük soruyu yanıtlamaya yardımcı olacak” dedi.





Perseverance , 6 ve 8 Eylül'de kaya örneklerini topladı ve ekip o zamandan beri onları 385 milyon kilometre öteden analiz ediyor.