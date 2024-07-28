NASA, Mars yüzeyinde yaşam olduğunu kanıtlayabilecek iz buldu

MARS'TA YAŞAM VAR MI?

Mars yüzeyindeki kaya ve toprak örneklerini inceleyen NASA'daki bilim insanları, dünyadışı yaşama dair bir kanıt bulmuş olabilir. Antik mikrobiyal aktivitelerden kaynaklanabileceği düşünülen bir taş örneğinin bulunduğu duyuruldu.

NASA, maliyetler sebebiyle Ay projesini iptal ettiğini duyurmuştu. Ancak devam eden projelerden biri olan Mars araştırmaları son hız devam ediyor. Perseverance aracı, Mars yüzeyinde anlamlı sayılabilecek bir buluşa imza attı. Buna göre Mars yüzeyinde bir zamanlar mikroskobik yaşam var olmuş olabilir.Üç kritik özelliğe sahip olan Cheyava Falls olarak adlandırılan taş örneğinde kalsiyum sülfattan kaynaklanan beyaz damarlar bulunuyor. Bunun yanı sıra kayada organik bileşikler bulunuyor. Yapılan testler organik yapısının, karbondan kaynakladığını gösteriyor. Bir diğer gösterge ise kayanın üstünde bulunan ve kimyasal reaksiyonlarla ilişkilendirilen leopar lekelerinin yer alması. Bu da keza mikrobiyal yaşama bir işaret olabilir.Ancak bunların yanında bu organik bulgular biyolojik olmayan süreçlerden de kaynaklanıyor olabilir. Yine de bulgular önemli noktaları işaret ediyor.