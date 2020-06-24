Samanyolu Haber /Teknoloji / NASA, Mars'ta ilk kez drone uçuracak /24 Haziran 2020 19:37

NASA, Mars'ta ilk kez drone uçuracak

NASA'nın 20 Temmuz'da 'Perseverance' keşif aracıyla yollayacağı helikopter, 2021 Şubat ayında Mars'ta uçarak gözlem yapacak.

SHABER3.COM

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ‘Perseverance’ keşif aracıyla yollayacağı helikopteri, Mars’ın atmosferinde uçurmaya çalışarak bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Euronews’te yer alan habere göre, 23 kamera ve 2 mikrofon donanımlı ‘Ingenuity’ adı verilen uzaktan kumandalı helikopter kuş bakışı gözlemler yaparken, adı ‘sebat’ anlamına gelen Perseverance ise Mars’ın Jezero krateri yüzeyinden numuneler toplayarak veri analizi yapacak.

Dünya’ya göre yer çekiminin üçte bir daha az olması helikopterin uçuşunu kolaylaştıracak olsa da atmosfer yoğunluğunun Dünya’nın yüzde 1’ine denk geldiği gezegende Ingenuity’i zorlu bir kalkış bekliyor.

GÖREV 20 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

Mars’a 2011’de gönderilen Curiosity gezginci keşif aracına çok benzer bir tasarıma sahip araç, 3 gün ertelenen yolculuğuna orta gövdesindeki Ingenuity helikopteriyle birlikte, 20 Temmuz’da Florida’daki Cape Canaveral hava üssünden başlayacak.

Planlarda bir aksilik olmazsa araç 18 Şubat 2021’de Mars’ın yüzeyine ulaşacak. Perseverance, bir Mars yılı yani 687 gün boyunca mikrobiyal yaşam belirtilerini araştırmanın yanı sıra kızıl gezegeninin iklimini ve jeolojisini de inceleyecek.
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