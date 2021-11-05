Samanyolu Haber /Teknoloji / NASA’nın uzay aracı gök taşını vuracak /05 Kasım 2021 19:59

NASA’nın uzay aracı gök taşını vuracak

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, dünyayı korumak amacıyla ilk kez uzay aracını 24 Kasım'da bir gök taşıyla çarpışması için fırlatacak.Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), tehlikeli bir gök taşının Dünya’ya çarpmasını önleyecek teknolojiyi test etmek için 24 Kasım’da dikkat çekici bir fırlatma işlemi gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

SHABER3.COM

NASA, dünyayı korumak amacıyla “Double Asteroid Redirection Test (DART)” görevi için ilk kez uzay aracını bir gök taşıyla çarpışması için fırlatacak. Görev, iki gök taşı sistemi Didymos’un daha küçük gök taşına çarpmak ve yörüngesini kinetik etki yoluyla değiştirmeyi hedefliyor.

YÖRÜNGESİNİ DEĞİŞTİRECEK

Dimporphos olarak bilinen daha küçük gök taşının çapı yaklaşık 160 metre, büyük olanı ise yaklaşık 780 metre ve dünya için hiçbir tehdit oluşturmuyor. Dimorphos’tan yüzlerce kat daha küçük olan DART, gök taşını saatte 24 bin kilometre hızla vuracak. DART koordinasyon lideri Nancy Chabot, çarpışmanın gök taşını tamamen yok etmeyi değil, yörüngesini bir derece içinde hafifçe değiştirmeyi amaçladığını ifade etti.

DART, ABD’nin California eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber NASA’nın uzay aracı gök taşını vuracak Sonraki Haber >>

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları

Hacettepe mezunu genç amelelik yaptığını söyledl

Hacettepe mezunu genç amelelik yaptığını söyledl

Koca yürekli Keanu Reeves

Koca yürekli Keanu Reeves

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Apple - iPhone

Apple - iPhone

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Alay konusu oldular...

Alay konusu oldular...

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:32:17