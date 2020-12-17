Samanyolu Haber /Teknoloji / NASA o fotoğrafı böyle paylaştı /17 Aralık 2020 21:50

NASA o fotoğrafı böyle paylaştı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar tarafından çekilen ve karlı kaplı Himalaya Dağları'nın görüldüğü fotoğraf, NASA'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

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NASA, Uluslararası Uzay İstasyonundaki astronotlar tarafından çekilmiş Himalaya Dağları'nın karla kaplı olduğunu gösteren bir fotoğrafını paylaştı.

Uzun pozlama tekniğiyle çekilmiş olan karla kaplı Himalaya Dağlarının fotoğrafı, Instagram’da 1 milyonu aşkın beğeni aldı.

NASA, Instagram üzerinden paylaştığı gönderide şu notu düştü:

"ISS'te görev yapan astronotlarımızdan biri, Himalayaların bu muhteşem görüntüsünü fotoğraflamış. Dünyanın en büyük sıradağları olan Himalayalar, Hint ve Avrasya plakaları arasında gerçekleşen 50 milyonluk yıllık bir çarpışmanın sonucu. Himalaya Dağlarının güneyinde; Hindistan’ın kuzeyi ve Pakistan’ın tarımıyla zengin arazileri dururken, kuzeyinde ise dünyanın çatısı olarak bilinen Tibet Platosu yatıyor. Güneş radyasyonuna karşı oluşan turuncu hava parıltısının altında, Yeni Delhi, Hindistan ve Lahor’un şehir ışıkları, gözle görülebiliyor."

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