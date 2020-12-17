NASA o fotoğrafı böyle paylaştı

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonundaki astronotlar tarafından çekilmiş Himalaya Dağları'nın karla kaplı olduğunu gösteren bir fotoğrafını paylaştı.



Uzun pozlama tekniğiyle çekilmiş olan karla kaplı Himalaya Dağlarının fotoğrafı, Instagram’da 1 milyonu aşkın beğeni aldı.





NASA, Instagram üzerinden paylaştığı gönderide şu notu düştü:





"ISS'te görev yapan astronotlarımızdan biri, Himalayaların bu muhteşem görüntüsünü fotoğraflamış. Dünyanın en büyük sıradağları olan Himalayalar, Hint ve Avrasya plakaları arasında gerçekleşen 50 milyonluk yıllık bir çarpışmanın sonucu. Himalaya Dağlarının güneyinde; Hindistan’ın kuzeyi ve Pakistan’ın tarımıyla zengin arazileri dururken, kuzeyinde ise dünyanın çatısı olarak bilinen Tibet Platosu yatıyor. Güneş radyasyonuna karşı oluşan turuncu hava parıltısının altında, Yeni Delhi, Hindistan ve Lahor’un şehir ışıkları, gözle görülebiliyor."



