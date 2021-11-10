NASA o yolculuğu erteledi

BLUE ORIGIN YÜZÜNDEN YEDİ AYLIK BEKLEME





NASA’nın Ay’a insan göndermeyi amaçlayan Artemis görevi, 2025’e ertelendi. NASA Yöneticisi Bill Nelson, mürettebatlı test uçuşunun şimdi Mayıs 2024’ü hedeflediğini, bu durumun da Ay’a inişi bir sonraki yıla ertelediğini söyledi. Nelson, Blue Origin davasıyla ilgili yedi aylık davanın, corona virüsü pandemisi ve beklenmedik maliyet artışlarının programın değişmesinde rol oynadığını belirtti.NASA yöneticisi ayrıca Kongre’nin de insan iniş sistemini inşa etmek için yeterli fon sağlamadığını belirtti. “Trump yönetiminin 2024 insan inişi hedefi teknik fizibiliteye dayanmadı” dedi.2024 tarihi ilk olarak Beyaz Saray’ın uzay konseyinin 2019 toplantısında o zamanki Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından açıklanmıştı.14 Kasım 1969’da Apollo 12 fırlatıldı ve Amerika’nın Ay’a giden ikinci başarılı görevi oldu.Biden yönetimi, NASA’nın 2022 mali bütçesini 2021 mali yılına göre yüzde yedi artırarak 24,8 milyar dolara çıkarmayı önerdi.Gecikmenin en önemli nedeni ise Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin’in NASA ve SpaceX anlaşmalarına itirazı için davadan kaynaklandı. 4 Kasım’da bir federal yargıç Blue Origin aleyhine karar vererek davayı kesin olarak sona erdirdi. Ancak Nelson, ‘NASA’nın SpaceX ile yedi ay boyunca işbirliği yapmasının yasak olduğuna dikkat çekti.Nelson, uzay ajansına liderlik etmek üzere Başkan Joe Biden tarafından atanmıştı.Brifing sırasında Nelson, insanlar ay yüzeyine ayak basmadan bir süre önce mürettebatsız bir iniş olacağını da açıkladı. Nelson, misyonun Orion mürettebat kapsülünün şimdi Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’ndeki dev Uzay Fırlatma Sistemi roketinin üzerine yığılmış olduğu gerçeğine atıfta bulunarak, “İyi haber, NASA’nın sağlam ilerleme kaydettiği” dedi.Artemis misyonu, NASA’nın 1972’deki Apollo 17’sinden bu yana insanları aya ilk indiren olacak.