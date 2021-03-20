Samanyolu Haber /Teknoloji / NASA, SLS roketini başarıyla test etti /20 Mart 2021 10:53

NASA, SLS roketini başarıyla test etti

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'a ilk kadın astronotu taşıyacak roketin motorunu test etti. NASA, testin başarı ile sonuçlandığını duyurdu.

NASA, SLS roketini başarıyla test etti



2024'te Ay'a yeniden gitmeyi planlayan NASA, Artemis Projesi kapsamında gezegenimizin uydusuna ilk kadın astronotu indirmek için

NASA, gezegenimizin tek uydusu konumunda olan Ay'a ilk kadın astronotu indirmek için önemli bir adım daha attı.

Ajans, Ay yolculuğunda kullanılacak uzay aracının roket motorunun testinden tam not alarak çıktığını duyurdu.

İLK UÇUŞ İNSANSIZ

18.6 milyar dolara mal olan roket ilk olarak kasım ayındaki insansız görev ile fırlatılacak.

Roket bu görevde Dünya'dan Ay'a bazı ekipmanları taşıyacak. Roket üç yıl sonra astronotlar ile birlikte havalanacak.

NASA, "Artemis" adlı program çerçevesinde 2024'te Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot göndermeyi planlıyor.

Bu görev ile tarihte ilk defa bir kadın Ay'a ayak basmış olacak. NASA astronotu Neil Armstrong 1969 yılında tarihi Apollo görevi ile Ay'a ayak basan ilk insan olmuştu.
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