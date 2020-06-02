Samanyolu Haber /Gündem / NASA: Son 3 yılın en güçlü patlaması meydana geldi /02 Haziran 2020 19:48

NASA: Son 3 yılın en güçlü patlaması meydana geldi

NASA'ya bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi'nin elde ettiği son verilere göre Güneş'te son yıllardaki en güçlü patlama meydana geldi. Patlama, küresel iletişimde sorunlara neden olabilir.

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NASA’nın resmi sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Güneş Dinamikleri Gözlemevi (SDO), Güneş’te Ekim 2017’den bu yana yaşanan en güçlü patlamayı kaydetti. Güneş’teki en güçlü patlamaların bir küçüğü olarak sınıflandırılan “M” seviyesinde bir patlama olduğu belirtildi.

Söz konusu patlamalar, güneş lekelerinden kaynaklanıyor. Bilim insanları, Güneş’teki güçlü patlamaları üç kategoriye ayırıyor: C, M ve X.Her sınıf, altındaki sınıftan 10 kat daha güçlü. Örneğin M patlamaları, C’den 10 kat daha güçlü, ancak X patlamalarından 10 kat daha zayıf.

Güçlü radyasyon patlamaları olarak tanımlanan “güneş patlamalarının” zararlı kısımları, Dünya’nın atmosferini geçip insanları fiziksel olarak etkilemiyor. Fakat yeterince güçlüyse GPS ve iletişim sinyallerinin yer aldığı atmosfer katmanında düzensizliklere neden olabiliyor.

Bilim insanlarına göre, aktivitelerinde uzun bir duraklamadan sonra Güneş’te patlamaların olması ve lekelerin ortaya çıkması yeni bir güneş döngüsünün başlangıcının sinyali olabilir. Duraklamadan sonra Güneş aktiviteleri artıyor ve patlamalar gittikçe sıklaşıyor. Fakat uzmanlar, patlamaların kesin sayılarını ancak birkaç aylık gözlemden sonra belirleyebiliyor.

Güneş, 11 yılda bir bilinmeyen nedenle “Solar maximum” ve “Solar minimum” diye döngüler yaşıyor. İki yıl önce “Solar minimum” dönemi başladı. Bu dönemde güneş lekesi ve güneş patlaması aktivitesi azalıyor.
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