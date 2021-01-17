NASA: 'Türkiye yoğun bir kuraklık yaşıyor’

NASA, 2021 yılının başlaması ile birlikte Türkiye’de barajlarda su seviyesinin düşmesi ve yağış oranlarındaki azalmaya dikkat çekerek ülkenin şiddetli bir kuraklık yaşadığını duyurdu.







Türkiye’nin maruz kaldığı kuraklık Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Daire‘ne (NASA) de konu oldu. Kurumun online platformlarından earthobservatory.nasa.gov adlı internet sitesinde yayınlanan habere göre 2021’in başlamasıyla birlikte Türkiye’nin büyük bir kısmının şiddetli bir kuraklıkla yüz yüze kaldığı belirtiliyor.





Harita eşliğinde paylaşılan haberde Türkiye’nin en büyük şehri 15 milyon kişinin yaşadığı İstanbul’a su sağlayan çok sayıdaki rezervuarın, 15 yılın en düşük su depolama seviyelerine düştüğüne işaret ediliyor.





Koşulların bu şekilde devam etmesi durumunda tarımın büyük bir tehdit altında kalabileceğine vurgu yapılan haberde, şu ifadeler yer alıyorı:





“Kuraklık birkaç mevsim yaşanan düşük yağıştan sonra gelir. 2019'da yaz ve sonbahar ayları çoğunlukla yağmurdan mahrum kaldı ve rezervuarlardaki su seviyeleri azaldı. Daha sonra 2020, yılın ikinci yarısında oldukça az yağışla son beş yılın en kurak ayıydı. Temmuz 2020'den bu yana, Türkiye'deki hemen tüm iller neredeyse her ay ortalamanın altında yağış aldı. Ekim'den Aralık'a kadar, ülke genelinde yağış 1981-2010 ortalamasından yüzde 48 daha düşüktü."





Haberde kullanılan iki haritadan birincisinde 11 Ocak 2021 itibariyle Yerçekimi Kurtarma ve İklim Deneyi İzleme (GRACE-FO) uyduları tarafından ölçülen yeraltı sularının düzeyi gösteriliyor.





1948-2010 arasındaki dönemle kıyaslanan haritaya göre mavi alanlarda normalden daha fazla su bulunurken, turuncu ve kırmızı alanlarda daha az su mevcut.