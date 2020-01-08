Samanyolu Haber /Gündem / NASA uydusu Asteria ile iletişimi kaybetti /08 Ocak 2020 21:24

NASA uydusu Asteria ile iletişimi kaybetti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Güneş sistemi dışındaki gökcisimlerini araştırmak için gönderilen uzay aracı Asteria ile bağlantının koptuğunu açıkladı.

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Asteria projesinin program yöneticisi Lorraine Fesq, en son 5 Aralık’ta iletişim kurulan Asteria’nın neredeyse iki yıl uzatılan görevi sırasında olağanüstü sonuçlar elde ettiğini açıkladı.

Sputnik International’da yer alan habere göre, NASA, Mart 2020’ye kadar Asteria ile yeniden temas kurmaya çalışılacağını, olumsuz sonuç alınması dahilinde donanımlı bir kopyasının uzaya gönderileceğini açıkladı.

Asteria uzay aracının da içinde bulunduğu CubeSat uyduları, öte gezegenleri bulmak ve incelemek için geliştiriliyor.
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