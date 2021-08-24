Samanyolu Haber /Teknoloji / NASA, uzay istasyonundaki astronotun hastalandığını açıkladı /24 Ağustos 2021 09:10

NASA, uzay istasyonundaki astronotun hastalandığını açıkladı

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlardan birinin sağlık durumu nedeniyle uzay yürüyüşünü ertelediklerini belirtti.

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Yetkililer kararı pazartesi günü, astronot Mark Vande Hei'nin uzaya çıkmasına 24 saatten az bir süre kalmışken yaptı.
ABD'li haber ajanslarının aktardığına göre NASA yetkilileri, Vande Hei'nin "minör bir sağlık problemi" olduğunu ve ortada acil bir durum olmadığını belirtirken daha fazla detay sunmadı.

Nisan ayında ISS'e varan emekli albay Vande Hei'nin 2022'nin bahar aylarına kadar orada kalması bekleniyor.

Bu Vande Lei'nin ISS'de ikinci kalışı. Normal şartlarda Vande Hei, Japon astronot Akihiko Hoshide ile birlikte ISS'e yeni güneş panelleri takacaktı.

NASA'nın yaptığı açıklamaya göre uzay yürüyüşü, Space X'in kargo uçuşu ve Rus astronotların eylüldeki uzay yürüyüşlerinden sonra gerçekleşecek.
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