Samanyolu Haber /Teknoloji / NASA uzay kokusunu geliştirdi /28 Haziran 2020 17:12

NASA uzay kokusunu geliştirdi

Yeni bir kitle fonlama projesi olan Eau de Space, yıllar önce teve Pearce tarafından NASA için laboratuvar ortamında geliştirilmiş uzay kokusunu daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

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Uzay’ın nasıl koktuğu merak konusu olurken Cumhuriyette yer alan habere göre, yıllar önce NASA, uzay boşluğunun gerçekte nasıl koktuğu konusunda astronotları eğitmek için bir koku tasarlamıştı. Bu proje, astronotların yörünge görevine başlamadan önce eğitilmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştı ve NASA’nın astronotların uzayda karşılaşabileceği olası sürprizleri ortadan kaldırma hedefinin bir parçasıydı.

Eau de Space Ürün Müdürü Matt Richmond’a göre koku, yıllar önce NASA tarafından görevlendirilen Steve Pearce tarafından geliştirildi. Normal hayatında bir kimyager olan Pearce, aynı zamanda yiyecek ve içecek endüstrisi için en yüksek kalitede doğal aroma ve içeriklerin yaratılmasına odaklanan bir şirket olan Omega Ingredients’in de kurucusu olarak biliniyor.

UZAY NASIL KOKUYOR?

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda uzun yıllar görev yapmış olan astronot Peggy Whitson, uzay kokusu hakkında 2002’de CNN’e verdiği bir röportajında “Bu, atış yaptıktan hemen sonra silahtan gelen bir koku gibi. Sanırım dumanlı ve yanmış olmanın yanı sıra neredeyse acı bir kokuya sahip” demişti.

Kokunun nasıl koktuğunu anlatmakta zorlandığını söyleyen Matt Richmond ise uzay boşluğunun kokusu hakkında “Astronotlar; kokuyu barut, katılaşmış biftek, ahududu ve rom karışımı olarak tanımlıyor” ifadelerini kullandı. 
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