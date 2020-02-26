Samanyolu Haber /Dünya / NASA uzaydan böyle görüntüledi... /26 Şubat 2020 23:08

NASA uzaydan böyle görüntüledi...

Küresel ısınmanın etkileriyle eriyen buzullar yok olmaya devam ederken, NASA da Antarktika’da bulunan Eagle Adası'ndaki eriyen buzulların uydu fotoğraflarını yayınladı.

SHABER3.COM

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Antarktika’da bulunan Eagle Adası'ndaki eriyen buzulların uydu fotoğraflarını yayınladı.

Sputnik'in haberine göre; adadaki değişimi ortaya çıkaran fotoğraflar, Landsat-8 uydusunun donatıldığı Operational Land Imager uzaktan algılama cihazı tarafından 4-13 Şubat günler arasında yapıldı.

Antarktika’da Eagle Adası'ndaki buz örtüsü 10 günde 10 santim, yani yüzde 20 eridi.

Antarktika Yarımadası’nın kuzeyinde yer alan Esperanza bilimsel araştırma üssünde 15 Şubat günü en yüksek sıcaklık kaydedilmişti, termometreler 20,7 dereceyi göstermişti.

Antarktika


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