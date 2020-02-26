NASA uzaydan böyle görüntüledi...

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Antarktika’da bulunan Eagle Adası'ndaki eriyen buzulların uydu fotoğraflarını yayınladı.
Sputnik'in haberine göre; adadaki değişimi ortaya çıkaran fotoğraflar, Landsat-8 uydusunun donatıldığı Operational Land Imager uzaktan algılama cihazı tarafından 4-13 Şubat günler arasında yapıldı.
Antarktika’da Eagle Adası'ndaki buz örtüsü 10 günde 10 santim, yani yüzde 20 eridi.
Antarktika Yarımadası’nın kuzeyinde yer alan Esperanza bilimsel araştırma üssünde 15 Şubat günü en yüksek sıcaklık kaydedilmişti, termometreler 20,7 dereceyi göstermişti.