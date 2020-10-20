NASA ve Nokia, Ay'a 4G şebekesi kuracak

Şirket, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Artemis programı kapsamında açtığı 14,1 milyon dolarlık ihaleyi kazandı.







NASA, Artemis programıyla 52 yıl aradan sonra yapılacak ilk insanlı yolculukla Ay'a dönmeyi planlıyor.





2024'te Ay'ın daha önce ayak basılmamış güney kutbuna inecek ekipte ilk kez bir kadın astronot da yer alacak. ABD'nin şimdiye kadar Ay'a gönderdiği 12 astronot da erkekti.





Program kapsamında Ay'ın yörüngesinde bir istasyon kurulacak. NASA Artemis programıyla, Mars'a ilk insanlı yolculuğa hazırlanmak için Ay'da sürdürülebilir bir varlık oluşturmayı planlıyor.



