NASA Venüs misyonunu başlattı: İki araç gönderilecek

NASA söz konusu misyonlarla atmosferi oldukça sıcak olan Venüs’te görülen farklı coğrafi özelliklerle iklim olaylarını anlamaya çalışacak.







Nasa, Davinci+ adlı ilk misyonla Venüs’ün atmosferinin hangi elementlerden ve nasıl oluştuğunu anlamak için bu gezegenin yüzeyinde bir sondaj çalışması yapmayı hedefliyor. Bu misyonla aynı zamanda Venüs’ün yakından büyük çözünürlükteki ilk fotoğraflarının da çekilmesi amaçlanıyor.





Veritas adlı bir diğer misyonla da Venüs’ün yüzeyi ayrıntılı bir şekilde incelenerek gezegenin bir haritası çıkarılacak.





NASA Başkanı Bill Nelson bu iki yeni görevle 30 yılı aşkın süredir gidilemeyen bir gezegeni araştırma fırsatı elde edileceğini açıkladı. Nelson, “Venüs’te görülen aşırı sıcaklıkların sebebini öğrenmek istiyoruz. Bu sayede Dünya’nın nasıl evrim geçirdiğiyle alakalı bilgilere ulaşabiliriz.” diye konuştu.





NASA ayrıca bu iki misyonu gerçekleştirebilecek projelerin her birine de 500 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.





Venüs, büyüklük, yoğunluk ve yüzey bileşimi bakımından Dünya ile büyük benzerlikler taşısa da atmosferinin ortalama sıcaklığı yaklaşık 900 derece. Bu gezegenin yerkabuğu üzerinde oldukça yüksek bir basınç bulunuyor. Bu basınç sebebiyle gaz halinde olan maddeler sıvı özelliği gösterebiliyor. Venüs ayrıca Güneş sisteminin de en sıcak gezegeni. Dünya’dan kütle olarak biraz daha küçük olan gezegenin zehirli atmosferi karbondioksit, sülfirik asit parçaları ve bulutlardan oluşuyor.





Bilim insanları bir zamanlar Venüs’ün yüzeyinin, denizlerle kaplı ve yaşam için elverişli ortam olduğuna ve bilinmeyen bir etki sebebiyle oldukça sıcak ve yakıcı bir atmosferle kaplandığına inanıyor.