Samanyolu Haber /Dünya / NASA: Virüs atmosferi temizledi /02 Mart 2020 10:08

NASA: Virüs atmosferi temizledi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), koronavirüs epidemisinin Çin’de hava kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olduğunu belirtti. NASA, havadaki azot dioksit (NO2) gazının azaldığını gösteren grafikleri yayınladı.

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Azot dioksit gazı arabalar, elektrik santraller ve fabrikalar tarafından havaya salınıyor. NASA bilim insanlarının anlattığına göre hava önce, koronavirüsün çıktığı Vuhan şehri ve etrafında temizlendi. Bu eğilimin Şubat sonunda tüm ülkeye yayıldığı ifade edildi.

Çin’de milyonlarca insanın karantinaya alındığını kaydeden NASA, bunun insan ırkının tarihinde en büyük eylem olduğunu belirtti.?

NASA’nın Goddard Uzay Uçuşları Merkezi’nde (Goddard Space Flight Center) çalışan hava kalitesi araştırmacısı Fei Liu, “Belirli bir olayın ardından geniş bir alanda azot dioksit seviyesinde böylesi keskin bir düşüş yaşandığına ilk kez tanık oldum” diye konuştu.

Daha önce Çin’de, 2008 krizi ve Pekin’deki Yaz Olimpiyatları sırasında hava kirliliğinde önemli düşüş kaydedilmişti. Ancak bu düşüş sadece Pekin için geçerliydi, Olimpiyat oyunları biter bitmez hava kirliliği oranı tekrar yükselmişti.
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