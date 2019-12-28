Samanyolu Haber /Teknoloji / NASA yeni Mars aracını tanıttı: Görevi ise bakın nedir /28 Aralık 2019 20:01

NASA yeni Mars aracını tanıttı: Görevi ise bakın nedir

Mars'a insanlığı yolculuğu konuşulmaya başlandığı şu dönemde NASA, yeni Mars görevi içi tasarlanan aracı tanıttı.

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'a gönderecekleri yeni aracın görevinin çok eski devirlere ait yaşam kalıntıları bulmak olduğunu açıkladı. NASA yetkileri bu çalışmaların gelecekte Kızıl Gezegen'de yapılacak diğer projelere de ışık tutacağını belirtti.

NASA geçtiğimiz cuma günü Temmuz 2020'de Mars'a gönderilecek uzay mekiğini tanıttı. Mars 2020 adlı araç, yaklaşık bir araba büyüklüğünde ve küçük bir nükleer reaktöre sahip. Mars'ın yüzeyinden taş ve toprak örnekleri toplayacak aracın kazı yaparak kayaları parçalamaya yarayan özel bir cihazı da bulunuyor.

23 farklı kameraya sahip araçta Mars'taki rüzgarların sesini kaydedebilmesi için iki adet mikrofon kulaklık, kimyasal testler içinse lazer destekli bir sistem yer alacak.

Mars 2020 uzay aracı Kızıl gezegen'den toplayacağı taş ve toprak örneklerini özel tüplerin içerisine yerleştirip Dünya'ya geri getirecek. NASA'nın bir önceki misyonunda kullandığı Curiosity gibi altı tekerleğe sahip araç, Marz yüzeyinde günde yaklaşık 200 metre yol katedecek.
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