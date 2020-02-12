NASA astronot arıyor

Adaylar, Artemis Jenerasyonu olarak adlandırılan yeni nesil astronotlardan olmak için şanslarını deneyebilecek. Sınavlarda başarılı olan adaylar, 2024'te yapılması planlanan insanlı ay misyonunda görev alabilecek.







2030'lu yıllarda ise Mars'a insan göndermeyi hedefleyen NASA, 2024'teki Ay deneyiminden faydalanarak bunu başarmaya çalışacak.NASA astronotu olmak için gerekli şartlardan ilki Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmak.





Uzay ajansı adaylardan ayrıca bilim, mühendislik veya matematik alanlarından birinden yüksek lisans mezunu olmaları şartını arıyor. Tıp doktoraları ve pilotlar da başvuruda bulunabilecek.





Adayların en az iki yıl deneyime sahip olması veya bin saat pilotluk yapmış olması gerekiyor.Artemis Jenerasyonu'nun seçilen yeni astronotları eğitime 2021 yılında başlayacak. Başvurular, 2-31 Mart arasında yapılabilecek.