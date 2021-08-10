Samanyolu Haber /Teknoloji / NASA'dan Ay'a insanlı uçuş konusunda 'rötar' açıklaması /10 Ağustos 2021 23:00

NASA'dan Ay'a insanlı uçuş konusunda 'rötar' açıklaması

2024 yılında NASA'nın Ay'a insanlı uçuş gerçekleştirme programının çalışmalardaki aksaklıklar nedeniyle 20 daha ileri bir tarihe erteleneceği açıklandı.

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ABD'li astronotların Ay'a inişinin, uzay elbiselerinin hazır olmaması nedeniyle 2024'te mümkün görünmediğini duyurdu.

NASA, Ay'a yönelik insanlı görev planlarına ilişkin açıklamada bulundu.

NASA Genel Müfettiş Ofisi'nin (OIG) raporunda, "NASA'nın mevcut takvimi, uçuşlara uygun xEMU'ları (uzay elbisesi) 2024 Kasım ayına kadar hazırlamaktan oluşuyor. Ama ajans, bu hedefe ulaşma konusunda büyük sorunlarla karşı karşıya. Bu takvimde, planlanan uzay elbisesi tasarımı doğrulama ve testler nedeniyle yaklaşık 20 aylık rötar öngörülüyor. Uzay elbiseleri en az 2025 Nisan ayına kadar hazır olmayacak" ifadelerine yer verildi.

Daha önce ABD'nin, Ay'a insanlı uçuşları 2024'te yeniden başlatma niyetinde olduğu bildirilmişti. Ay programı Artemis adını almıştı.
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