NASA'dan bilim kurgu filmi gibi proje

NASA, türünün ilk örneği bir gezegen savunma testinde kasıtlı olarak bir uzay aracını uzaktaki bir asteroide çarptırmak üzere.NASA amacını, bir uzay aracının bir asteroide yaklaşık 15.000 mil hızla çarparak yörüngesini değiştirilebileceği ve böylece potansiyel olarak tehlikeli uzay kayalarını Dünya’dan uzağa yönlendirmenin bir yolunu doğrulayabilmek olarak açıklıyor.NASA’nın hedef asteroidi Dimorphos, Dünya için hiçbir tehdit oluşturmuyor. Bu, Dünya ile çarpışma rotasında büyük bir asteroit tespit edilirse, böyle bir sürecin yaşayabilirliğini belirleme çabasıdır.NASA’nın Kasım 2021’de fırlatılan Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) uzay aracı, 26 Eylül Pazartesi günü Dimorphos’a ulaşacak ve tüm etkinlik çevrimiçi olarak yayınlanacak.