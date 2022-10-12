NASA'dan deneyin başarılı olduğu açıklaması geldi

NASA yönetimi tarafından yapılan açıklamada 'Dart' adlı çalışmanın başarıya ulaştığının açıklandığı ifade edildi.





Söz konusu projede bir astroide çarptırılan uzay aracıyla gök cisminin yörüngesinin değiştirilmesi hedefleniyordu.







Evrensel'de yer alan habere göre Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) kasım ayında fırlatılan uzay aracının Dimorphos adlı asteroide çarparak yörüngesini değiştirme denemesinin başarılı olduğunu açıkladı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) kasım ayında fırlatılan uzay aracının Dimorphos adlı asteroide çarparak yörüngesini değiştirme denemesinin başarılı olduğunu açıkladı.

NASA’nın geçen ay fırlattığı uzay aracı, Dimorphos adlı bir asteroide tam isabetle çarpmıştı. Denemenin amacı büyük bir asteroidin Dünya'ya çarpmasını engellemek için yönünü değiştirmenen yöntemlerini tespit etmeyi amaçlıyordu.Kasım 2021'de f?ırlatılan uzay aracı, yolculuğunu tamamladı ve asteroide çarptı bu çarpışmanın verdiği hızla asteroidin yörüngesini değiştirmeye çalıştı. NASA, tarafından yapılan açıklamada bu denemenin başarıyla sonuçlandığı duyuruldu.Bilim insanları, 160 metre genişliğinde bir yörüngeye sahip olan Dimorphos ismi verilen astroidin yönünün değiştiğini, teleskoplar aracılığıyla yaptıkları ölçümler sonucunda tespit etti.Dimorphos, kendisinden beş kat daha büyük olan Didymos asteroidinin her 11 saat 55 dakikada yörüngesine giriyordu. Deney sonucu Dimorphos, Didymos’a yaklaştı ve bu süre 11 saat 23 dakikaya indi.NASA Başkanı Bill Nelson, “Bir film senaryosu gibiydi, ancak bu Hollywood değil. Eğer yarın öbür gün, bir asteroidin Dünya’yı tehdit ettiğini öğrenirsek ve bu Dünya’ya zarar verecek bir büyüklükte olursa, Tanrı’ya şükürler olsun ki bu denemeyi başarıyla gerçekleştirdik” dedi.NASA’nın Dart programında çalışan bilim insanı Dr. Tom Statler bir asteroidin davranışının bir diğerinden farklı olabileceğini belirterek bu deneyden çok fazla sonuç çıkarılmaması yönünde uyardı.Deneme Dünya'dan 11 milyon kilometre uzaklıktaki Dimorphos asteroidi üzerinde yapıldı.