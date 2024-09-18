Samanyolu Haber /Teknoloji / NASA'dan endişelendiren açıklama: Büyük bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor, çarpma riski var mı? /18 Eylül 2024 18:10

NASA'dan endişelendiren açıklama: Büyük bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor, çarpma riski var mı?

Saatte 40 bin kilometre hızla Dünya'ya yaklaşan 2024 ON isimli dev asteroidle ilgili NASA'dan yeni bir açıklama geldi.

SHABER3.COM

NASA, Dünya'ya yaklaşan stadyum büyüklüğündeki asteroid ile ilgili yeni bir uyarı yayınladı.

NASA, 2024 ON isimli dev bir asteroidin saatte 40 bin kilometre hızla Dünya'nın yakından geçeceğini bildirdi.

5 Eylül'de fark edilen asteroit, Dünya'ya 990 kilometre mesafeden geçecek. Asteroidi takip eden NASA yetkilileri, Dünya'ya çarpma riskinin çok düşük olduğunu belirtti.

NASA'dan dün yapılan uyarıya göre, asteroid dev boyut ve hızı nedeniyle "potansiyel olarak zararlı" kategorisinde değerlendirildi. 2024 ON son olarak 2013'te Dünya yakınından geçmişti ve 2035'te de benzer şekilde gezegenimize yaklaşacak.

Dünya'ya yaklaşan bir başka asteroid olan 2024 PT5, 29 Eylül ve 25 Kasım arasında Dünya'nın yörüngesine girecek ve 56 gün süreyle "mini Ay" olarak Dünya'nın uydusu Ay’a eşlik edecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber NASA'dan endişelendiren açıklama: Büyük bir göktaşı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:00:38