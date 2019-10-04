NASA'dan Mars'ta bulunanlarla ilgili ilginç açıklama: İnsanlık henüz hazır değil

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) Gezegen Bilimi Direktörü Jim Green, Mars’ta yaşam izlerine ulaşmaya yakın olduklarını ancak insanların henüz böyle bir gerçeği kabul etmeye hazır olmadığını söyledi.







Euronews'te yer alan habere göre Green, NASA’nın 2020’de itibaren Kızıl Gezegen'ne göndereceği misyonlar ile ilk kez Dünya’nın dışında bir yaşam izlerine ulaşmayı hedeflediklerini duyurdu.





İngiliz The Telegraph gazetesine konuşan Green, "Biraz endişeliyim, çünkü bu keşif Kopernik'in Dünya'nın Güneş etrafında döndüğünü kanıtlaması gibi çığır açacak. Ama insanları felsefi ve bilimsel birçok soruyla baş başa bıkarak.." diyerek insanların henüz buna hazır olmadığını söylüyor.





NASA'nın yer aracı 'Mars 2020' ise gezegendeki kayaçları delecek ve ardından kayaç numuneleriyle dolu test tüplerini Dünya'ya yollayacak. Bunlar Mars'tan Dünya'ya getirilen ilk maddeler olacak.





Avrupa Uzay Ajansı ExoMars Rover aracı, Dünya dışındaki yaşamla ilgili ipuçları elde etmek amacıyla Mars yüzeyini 2 metre delerek örnek toplayacak.





Gökbilimciler, 2018’de ilk kez Mars’ın güney kutup dairesinin güneyinde buz örtüsü altına gizlenmiş bir su gölü olduğunu keşfetmişti.





Kızıl Gezegen'de daha önce de donmuş halde veya mevsimsel su varlığına rastlanmıştı. Gölün canlı yaşamı için uygun ortam sağlayabileceği düşünülüyor.





Bilim insanları, kuru ve kurak olan Mars’ın 3,6 milyar yıl önce çok miktarda su ve gölleri barındırdığını ve sıcak olduğunu belirlemişti