Samanyolu Haber /Teknoloji / NASA'dan meteor açıklaması /24 Mayıs 2020 16:33

NASA'dan meteor açıklaması

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’ndan (NASA), bilim dünyasını yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. NASA’dan yapılan açıklamaya göre Big ben büyüklüğündeki göktaşı bugün gezegenimiz Dünya’yı teğet geçecek.NASA, 2020 JX olarak adlandırılan asteroidin gezegenimizi teğet geçeceğini açıkladı.

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Söz konusu göktaşı, 46 ila 100 metre arasında bir uzunluğa sahip. İngiliz Daily Star’a göre bu gök cismi, İngiltere’nin başkenti Londra’nın simgelerinden Big Ben kulesi ile aşağı yukarı aynı boyutlara sahip. NASA’dan yapılan açıklamaya göre göktaşı gezegenimizden yaklaşık 7,4 milyon kilometre mesafeden geçecek.Uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bu mesafenin oldukça yakın olduğu belirtiliyor.

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı?  Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti.Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.

Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti. 

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