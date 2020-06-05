Samanyolu Haber /Gündem / NASA'dan Türkiye paylaşımı /05 Haziran 2020 19:30

NASA'dan Türkiye paylaşımı

Uluslararası Uzay İstasyonu, Türkiye'nin 400 km üzerinde yörüngedeyken Dragon uzay kapsülünün bir fotoğrafını çekti. NASA'nın Instagram hesabından yayınladığı karede Antalya'nın Demre ilçesi yer alıyor.

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NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley, NASA’nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıktıktan sonra neler yaptıkları merak konusu oluyor. Astronotlardan gelen bilgiler ise NASA'nın Instagram hesabından yayınlanıyor. NASA geçen gün sosyal medya hesabından geçen hafta uzaya fırlatılan Spacex Dragon uzay mekiğinden bir fotoğraf paylaştı. 

Paylaşımdaki bir detay Türk takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru giderken çekilen fotoğrafta, Türkiye'nin 400 km üzerinde yörüngedeyken çekilen Antalya'nın Demre ilçesi görünüyordu ve NASA paylaşımında Antalya'dan bahsetmeyi ihmal etmedi… 

SpaceX'in uzay aracı Crew Dragon, 30 Mayıs Cumartesi günü uzaya fırlatıldı. Uzay aracı, fırlatmadan 19 saat sonra, kısa adı 'ISS' olan Uluslararası Uzay Üssü ile kenetlendi. Uzay üssünden yayımlanan ilk fotoğrafta, Antalya'nın Demre ilçesindeki Kekova da yer aldı. Fotoğrafta Kekova Koyu, Gökkaya Koyu ve eski adıyla Simena Antik Kenti olan Kaleköy de yer aldı.  



Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, yayımlanan fotoğrafı, sosyal medya hesabında paylaştı. Başkan Kocakaya paylaşımında, "Bu fotoğraf Demre için büyük bir onur. Bu fotoğrafta Demre'nin bulunması, fotoğrafta Demre yazması, Demre'nin uluslararası tanınırlığı için paha biçilmez bir zenginlik. Bu fotoğrafın dünyada 59 milyon izleyicisi olan bir dünya portalında yayımlanması, Demre turizmine büyük katkı sağlayacak. Çok mutluyuz" dedi. 
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