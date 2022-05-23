Samanyolu Haber /Teknoloji / NASA'lı uzmanları alarma geçiren gelişme /23 Mayıs 2022 22:59

NASA'lı uzmanları alarma geçiren gelişme

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, uzay yürüyüşündeki bir astronotun kaskına su dolması üzerine aciliyeti olmayan tüm uzay yürüyüşlerini askıya aldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, uzay yürüyüşündeki bir astronotun kaskına su dolması üzerine aciliyeti olmayan tüm uzay yürüyüşlerini askıya aldı.

Uzay görevinde kaskına su doldu, boğulmaktan ucuz kurtuldu. Alman asıllı NASA astronotu Matthias Maurer 23 Mart'ta son uzay yürüyüşüne çıktı.

Ekip arkadaşı Kayla Barron, Maurer'in uzay giysisini çıkarmasına yardım ederken, kaskın içindeki suyu fark etti. Güneş'in zararlı ışınlarını filitreleyen siperliğin yarısının suyla kaplandığı anlaşıldı. Kaskın arkasındaki emici ped de nemlenmişti.

Uzay giysisinde çıkan sorun, NASA'yı alarma geçirdi. Aciliyeti olmayan tüm uzay yürüyüşleri askıya alındı.

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