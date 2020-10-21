Samanyolu Haber /Teknoloji / NASA'nın aracı Bennu asteroidine temas etti /21 Ekim 2020 23:07

NASA'nın aracı Bennu asteroidine temas etti

NASA'nın Osirix-Rex adlı aracının numune toplamak üzere Bennu asteroidine temas etmeyi başardığı ifade edildi.

SHABER3.COM

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Osirix-Rex aracı, numune toplamak üzere Bennu asteroidine temas etmeyi başardı.

Dünyadan 330 milyon km uzakta bulunan uzay aracından gelen sinyaller, aracın 500 metre genişliğindeki gökcismine planlandığı gibi birkaç saniyelik bir iniş yapabildiğini doğruladı.

Ancak aracın bu kısa sürede asteroit yüzeyinden numune toplayıp toplayamadığı henüz bilinmiyor.

Amaç yüzeyden en az 60 gr numune toplamaktı.

Bennu çok ilkel bir gökcismi. Bilim insanları bu nedenle asteoridin yüzeyindeki kum ve toz parçacıklarının, Güneş ve gezegenlerin 4 buçuk milyar yıl önceki oluşumunun kimyasına dair çok ilgi çekici ipuçları verebileceğini belirtiliyor.

NASA'dan Thomas Zurbuchen "Bu, görevin dönüm noktasıydı. Şimdi, birkaç gün içinde, yıllardır beklediğimiz örneklerden ne kadar toplayabildiğimizi öğrenebileceğiz" dedi.

Aracın topladığı varsayılan numunelerin Dünya'ya ulaşması ise 2023 yılını bulacak.

Eğer bu ilk inişte numune toplanamadıysa, bilim insanları Osiris-Rex'i bir kez daha asteroit üzerine indirmeyi deneyecek.

Amerikalı Lockheed Martin şirketinin ürettiği Osirix-Rex 8 Eylül 2016'da uzaya fırlatılmış ve 3 Aralık 2018'de Bennu'nun yakınına ulaşmıştı.

O tarihten bu yana bilim insanları aracın Bennu'da inebileceği uygun bir yer bulabilmek için ter döküyordu.

Sonunda aracın gökcisminin kuzeyinde Nightingale olarak adlandırılan yaklaşık 8 metre genişliğindeki bölgeye inmesi kararlaştırıldı.

Aracın bölgeye inişi 4 buçuk saat sürdü. Osiris-Rex sensörleri kontrol merkezine, görevin tüm aşamalarının başarıyla tamamlandığı bilgisini geçti.

Ancak kontrol merkezinin bu birkaç saniyede Bennu'nun yüzeyinden neler toplandığını anlayabilmesi birkaç gün alacak.

Londra'daki doğal Tarih Müzesi'nden Sara Russell "Bennu gibi asteroitler Güneş Sistemi'nin çok, çok erken dönemlerinde oluşmuştur. Bu cisimler basit anlatımla gezegenlerin yapı taşları yani bize Güneş ve gezegenlerin oluşumunu açıklayabilecek zaman kapsülleridir. Bennu oluşum sürecinde neler yaşandığını anlayabilmemizde bize gerçekten yardımcı olabilir" dedi.


NASA bugün inişi gösteren fotoğraflar paylaşma sözü verdi.
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