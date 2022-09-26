Samanyolu Haber /Teknoloji / NASA'nın Ay misyonuna bu kez de fırtına engeli /26 Eylül 2022 00:06

NASA'nın Ay misyonuna bu kez de fırtına engeli

NASA'nın yeni Ay misyonunda yaşanan teknik aksaklıkların ardından bu kez de fırtına engline takılındığı belirtildi.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2025’te, Ay’a yeniden astronot yollamayı hedeflediği Artemis 1 misyonu kapsamında planlanan roket fırlatılışı bir kez daha ertlendi. Bu seferki neden tropik fırtına.

Roketin, 29 Ağustos’ta, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nde fırlatılması hedeflenmişti. Ancak teknik aksaklıklar nedeniyle o gün fırlatılamamıştı. İkinci deneme eylül başında yapıldı. Mazot sızıntısı engel oldu. Ve, fırlatma tarihi olarak 27 Eylül belirlendi.

Ancak, şiddetli bir tropikal fırtına olan Ian’ın Florida eyaletine yaklaşıyor olduğuna dair meteorolojiden gelen bilgi, salı günü de roketin fırlatılmaması kararının alınmasına neden oldu. Ian Fırtınası’nın Karayipler sonrasında Jamaika, Küba ve ABD’nın Florida eyaletini etkilemesi bekleniyor.
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