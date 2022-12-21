NASA'nın InSight aracı Mars'tan veda mesajı gönderdi

Insight: Mars'ın sırlarını çözecek

NASA'ya göre güç azalmasının nedeni aracın güneş panellerinde toz birikmesi.NASA, geçen haftalarda yaşanan toz fırtınasının durumu daha da kötüleştirdiğini ve bataryalarının tükenmesine yol açtığını belirtti.NASA, JPL laboratuvarı arafından yönetilen iniş aracının Twitter hesabında "Gücüm gerçekten çok düşük, bu yüzden bu gönderebileceğim son görüntü olabilir" şeklinde bir mesaj yer aldı.Mesajın devamında ise "Yine de benim için endişelenmeyin. Burada geçirdiğim zaman hem verimli hem de sakin geçti. Eğer görev ekibimle konuşmaya devam edebilirsem, edeceğim - ama yakında buradan sinyal veremeyeceğim. Benimle kaldığınız için teşekkürler" ifadeleri yer aldı.JPL 18 Aralık'ta yaptığı açıklamada InSight'ın Dünya'dan gelen mesajlara yanıt vermediğini ve bunun "uzay aracı için operasyonların sonu anlamına gelebileceğini" belirtmişti.Kasım 2018'de Kızıl Gezegen'e indiğinden beri hareketsiz olan InSight, gezegenin iç kısımlarında çalışmalar yürüttü.Mars'ın ekvator bölgesindeki Elysium Planitia'ya iniş yapan araç, sismik aktiviteyi tespit etmek ve gezegenin iç kısmının 3D modellerini sağlamak için bir sismometre yerleştirdi.Ayrıca Mars'ın erken jeolojik evrimini incelemek için bir ısı sondası kullandı.JPL, InSight'ın Mars'taki ilk yılında (yaklaşık iki Dünya yılı) birincil bilim hedeflerine ulaştığını, bin 300'den fazla "Mars depremi"nin yanı sıra çok sayıda meteor çarpması tespit ettiğini ve gezegenin iç yapısı hakkında fikir edindiğini söyledi.21 Kasım 2018'de NASA, InSight'ın 480 milyon kilometrelik 6 ay süren yolculuğunun ardından Mars'ın gökyüzüne yumuşak bir giriş yaptığını duyurmuştu.