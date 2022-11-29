NASA'nın Orion'undan Ay ötesi selfie

Artemis-1 görevinin on üçüncü gününde Orion'un optik navigasyon kamerası, aşağıdaki aydaki kraterlerin siyah-beyaz görüntülerini ölümsüzleştirdi.









Artemis-1 devam eden ilk uzay uçuşu olan mürettebatsız bir Ay yörüngesi görevi.













Orion uzay aracı ve Space Launch System fırlatma roketinin de ilk entegre uçuş testi olarak tarihe geçti.





Artemis 1, 16 Kasım 2022'de 06:47:44 UTC'de Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.













Orion, Ay'ın ötesindeki yolculuğunu tamamlayıp Dünya'ya dönerse, insanları taşımayı amaçlayan bir uzay aracının şimdiye kadar kat ettiği en uzak mesafeyi katetmiş olacak. Kapsül şimdilik sadece bilimsel yükler taşıyor.Orion, Mars'a giden bir yol açma umuduyla, tarihte ilk kez astronotları kalıcı olarak barındırabilecek bir ay üssü kurmayı amaçlayan NASA'nın Artemis programının bir parçası.Orion şu anda en yakın komşumuzun yörüngesinde. Ay'ın etrafında "uzak bir ters yörüngeye" girdi. Ters yörüngeye girmesinin sebebi, Ay'ın Dünya'nın etrafındaki yörüngesinin tam tersi istikamete konuşlanacak olması.Ayı turladıktan sonra, Orion kapsülünün Dünya'ya dönmesi ve 11 Aralık'ta Pasifik Okyanusu'na hafif bir iniş yapması bekleniyor.