Samanyolu Haber /Teknoloji / NASA'nın Orion'undan Ay ötesi selfie /29 Kasım 2022 11:02

NASA'nın Orion'undan Ay ötesi selfie

NASA, 25 günlük Artemis-1 görevine yollanan ve Orion kapsülünün kameraya aldığı, Ay'ın karanlık yüzü ve kendisinin selfielerinin de yer aldığı fotoğrafları paylaştı.

SHABER3.COM

SID BARD - SAMANYOLUHABER.COM
Orion, Ay'ın ötesindeki yolculuğunu tamamlayıp Dünya'ya dönerse, insanları taşımayı amaçlayan bir uzay aracının şimdiye kadar kat ettiği en uzak mesafeyi katetmiş olacak. Kapsül şimdilik sadece bilimsel yükler taşıyor.
Artemis-1 görevinin on üçüncü gününde Orion'un optik navigasyon kamerası, aşağıdaki aydaki kraterlerin siyah-beyaz görüntülerini ölümsüzleştirdi.



ORİON VE ARTEMİS-1

Orion, Mars'a giden bir yol açma umuduyla, tarihte ilk kez astronotları kalıcı olarak barındırabilecek bir ay üssü kurmayı amaçlayan NASA'nın Artemis programının bir parçası.

Artemis-1 devam eden ilk uzay uçuşu olan mürettebatsız bir Ay yörüngesi görevi.



Orion uzay aracı ve Space Launch System fırlatma roketinin de ilk entegre uçuş testi olarak tarihe geçti.

Artemis 1, 16 Kasım 2022'de 06:47:44 UTC'de Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.



Orion şu anda en yakın komşumuzun yörüngesinde. Ay'ın etrafında "uzak bir ters yörüngeye" girdi. Ters yörüngeye girmesinin sebebi, Ay'ın Dünya'nın etrafındaki yörüngesinin tam tersi istikamete konuşlanacak olması.

Ayı turladıktan sonra, Orion kapsülünün Dünya'ya dönmesi ve 11 Aralık'ta Pasifik Okyanusu'na hafif bir iniş yapması bekleniyor.
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