31 Ekim 2025 21:13

Nasıl bir dönüm noktasındayız? Avrupa’nın en büyük dönüşümleri hep krizlerden doğdu bugün yine aynı...

Avrupa’nın geleceğine Berlin’de, Brüksel’de, Paris’te karar verilecek! Küresel güç dengeleri değişirken IJA Uluslararası İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Direktörü Yasemin Aydın, Avrupa’nın savunma ve güvenlik alanındaki bağımlılıktan sorumluluğa geçişini tartışıyor. Aydın, Avrupa’nın geleceğine Washington’da değil, Berlin’de, Brüksel’de ve Paris’te karar verileceğine dikkat çekti.

 Avrupa artık sadece ordusunu değil, kimliğini de yeniden tanımlıyor. Küresel güç dengeleri değişirken IJA Uluslararası İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Direktörü Yasemin Aydın, “Unframed” adlı programın son bölümünde Avrupa’nın değişen güvenlik anlayışını analiz etti:

“Avrupa’nın en büyük dönüşümleri hep krizlerden doğdu. Bugün yine aynı noktadayız: Artık yalnızca korunmak değil, kendi değerlerini koruyacak gücü inşa etmek zorundayız.”

Aydın, Almanya’nın 62,4 milyar avroluk rekor savunma bütçesini ve Avrupa Birliği’nin yeni ‘Barışı Korumak – Savunma Hazırlığı Yol Haritası 2030’ stratejisini, kıtanın “stratejik özerklik” arayışının sembolleri olarak değerlendiriyor.

Berlin’den Brüksel’e uzanan yeni güvenlik hattında hedef, “bağımlılıktan sorumluluğa” geçmek. Yeni yol haritasına göre Avrupa, 2030’a kadar kendi savunma kapasitesini güçlendirerek, hem Rusya’nın askeri tehdidine hem de küresel istikrarsızlıklara karşı caydırıcı bir güç olmayı amaçlıyor.

Aydın, “Güvenlik artık teknik bir politika değil; ortak bir bilinç, kültürel bir yeniden doğuş. Amerika’nın koruması azalırken Avrupa’nın kendi hikayesini yazma zamanı geldi.” diyor.

Eurobarometer verilerine göre Avrupalıların %90’ı daha fazla birlik ve dayanışma isterken, gençlerin %72’si AB’nin geleceğine güveniyor. Aydın’a göre bu umut, Avrupa’nın yeni güvenlik kimliğinin temelini oluşturuyor: “Artık güç, fetihle değil; dayanıklılıkla ölçülecek.”

Avrupa, kendini bulabilecek mi, kendi kimliğini yeniden inşa edebilecek mi? Bu gibi soruların cevapları aşağıdaki videoda…


