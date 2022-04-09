Nasıl bir piyango bu Gülsüm Azeri!

Oda TV'nin haberine göre Cumhurbaşkanlığında birden fazla maaş alan bürokratlara bir yenisi daha eklendi.Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Gülsüm Azeri’ye altıncı maaşı bağlandı.Halen VIP Turkey Holding Üst Yönetim Kurulu üyesi, Kaleseramik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Tekfen Holding A.Ş.’de yönetim kurulu üyeliği yapan Gülsüm Azeri’ye bir yönetim kurulu üyeliği piyangosu daha vurdu.

Gülsüm Azeri bundan sonra Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak bir maaş daha alacak.Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak aldığı maaşların yanına bir maaş daha eklenen Gülsüm Azeri’nin ismi daha önce Cumhurbaşkanlığı forsu ile oturduğu site yönetimine yazdığı otopark yazısıyla gündeme gelmişti.





Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Gülsüm Azeri'ye bir maaş daha..Halen VIP Turkey Holding Üst Yönetim Kurulu üyesi, Kaleseramik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Tekfen Holding A.Ş.’de yönetim kurulu üyeliği yapan Gülsüm Azeri’ye altıncı maaş bağlandığı iddia edildi.Gülsüm Azeri daha önce oturduğu sitede ekstra otopark yeri için Cumhurbaşkanlığı forsu olan antetli kağıtla site yönetimine ihtar çekmişti.