Samanyolu Haber /Gündem / Nasıl dolandırıldığını anlattı /20 Eylül 2020 09:39

Nasıl dolandırıldığını anlattı

Taha Akyol, "Benim ve oğlum Ertuğrul’un maruz kaldığımız dolandırıcılık teşebbüsünü anlatacağım" diyerek kendisi ile birlikte oğluna da tuzak kurulduğunu öne sürdü.

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Hukuk kökenli gazeteci ve yazar Taha Akyol nasıl dolandırıldığını anlattı. Karar gazetesindeki köşesinde yayımlanan ‘Emniyet’e Teşekkür’ başlıklı yazısında Akyol, “Benim ve oğlum Ertuğrul’un maruz kaldığımız dolandırıcılık teşebbüsünü anlatacağım” diyerek olayı yazdı.

“ÇATIŞMAYA GİRMEK ÜZEREYİZ”

Akyol, “Sizi inandıracak bilgiler veriyorlar, nerelerden buluyorlarsa…” sözleriyle devam ettiği yazısında “Dediklerini yapmazsa ve birileriyle telefon görüşmesi yaparsa F...’ye karşı polisin operasyonunu engelleyen bir suçlu durumuna düşeceğini söylemişler. “Şu anda F...’yle silahlı çatışmaya girmek üzeriyiz, acele et” demişler.” ifadelerini kullandı.

43 BİN DOLARI ÇEKİP ELLERİYLE VERDİ

Kendisi ve eşinden sonra oğlunun da korku ve paniğe kapıldığını, bulunduğu banka şubesinden, hesabındaki 43 bin doları TL olarak çektirip aldıklarını belirten gazeteci Taha Akyol, oğlunun parayı çekip şebekeye teslim ettiğini belirtti.

Tecrübeli yazar, “Dediklerini yapmazsanız teröre yardım etmiş olacağınızı söylüyorlar…” diyerek ders aldığını söyledi ve okuyucularını uyardı: Böyle bir telefon geldiğinde, ciddi ve gerçek olduğuna inansanız da reddedin.
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